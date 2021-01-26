Исфар Сарабский: В Warner мне сказали: «работай там, где лучше работается»

На днях заслуженный артист Азербайджана, пианист, композитор и аранжировщик Исфар Сарабский выпустил первый сингл – одноименный с альбомом Planet трек, вышедший под лейблом Warner Music Group. Сам альбом выйдет в свет в апреле, но уже сейчас на всех цифровых платформах можно оформить предзаказ.

Как известно, Исфар Сарабский стал первым азербайджанцем, который заключил контракт с третьим по величине мировым концерном и семейством студий грамзаписи, входящим в «большую тройку» компаний звукозаписи.

В 2009 году Сарабский победил в конкурсе пианистов на Montreux Jazz Festival, после чего за его неординарный талант стали «бороться» самые известные продюсеры.

О чем мечтал сам Исфар, и насколько сложным был его путь к мировому признанию, музыкант рассказал в интервью #:

— Вы заключили контракт с Warner Music Group, вошли в историю, наметили два альбома и тур. А потом началась пандемия. Сильно переживали?

— Недавно размышлял на эту тему, думал о событиях последнего времени. Пришел к выводу, что ничего не происходит просто так, но, в конце концов, все приходит к какой-нибудь точке. Да, резко поменялись все планы, но не у меня же одного. Абсолютно все люди на планете оказались в одной и той же ситуации. Я себя настраивал на позитив, и все это время занимался работой над собой. У меня было еще больше желания играть, делать музыку. Поэтому, не могу сказать, что пандемия меня выбила меня из ритма. Наоборот, она дала мне новые ощущения в плане совершенствования.

— Но, похоже, все начинает возвращаться на свои круги. На днях вышел ваш долгожданный сингл. Почему вы выбрали для этого именно Planet?

— Эта композиция – некое завершение альбома. Я писал ее самой последней, она играет своеобразную роль в моей жизни. Хотя я не отделяю ее от других композиций. Но было такое желание оставить именно ее как сингл. В альбоме данный трек будет звучать еще в фортепианном соло. Planet – это моя энергия, мое видение. Трек как бы подводит итог моим впечатлениям, эмоциям в этом альбоме. Вообще, вся музыка, которую я исполняю, отражает мои жизненные ощущения.

— Как встретили в Warner артиста из Азербайджана?

— С интересом. Им было любопытно то, что я делаю, привлекла разноплановость моего творчества. Об этом сотрудничестве я мечтал давно, хотел именно в Warner. Конечно, это был сложный путь. Помимо таланта, есть масса нюансов, на которые обращают внимание крупные лейблы, вплоть до того, что изучают то, как ты работал раньше. Они на все обращают внимание, прежде чем подписать контракт. На переговоры всегда уходит много времени. Мое предварительное знакомство с Warner состоялось в 2019 году, на Jazzahead в Бремене, куда съезжаются многие музыканты, приезжают известные продюсеры и представители крупнейших лейблов. Это одно из лучших мест, где на тебя могут обратить внимание. Там мной заинтересовались сразу несколько лейблов, включая Warner. Мне было очень приятно, но я для себя я давно наметил Warner.

— По контракту у вас намечено два альбома. Когда второй?

— Второй, электронный, выйдет в следующем году. В апреле выходит джазовый, это проект, с которым я гастролировал в составе своего трио (Саша Машин и Макар Новиков). Он полностью прописан под альбом, звучит совершенно по-другому с оркестром, играют музыканты – Марк Джулиана и Алан Хамтон. Мы записывали его на студии в Берлине. Вся музыка в альбоме, за исключением одной композиции, написана мной.

— Во время пандемии вы все время находились в Баку?

— Лишь один раз выехал в Польшу, на фестиваль, по приглашению известного пианиста Лезека Моздзера, с которым мы выступили в дуэте. Это было очень красивое выступление, но переезд был очень утомительным, да еще и пришлось просидеть по возращении на карантине. Надеюсь, что скоро все это закончится, и мы продолжим делать свою музыку.

— А ваш переезд из Баку не предусмотрен контрактом?

— В этом вопросе мне был предоставлен полный выбор. Сказали «работай там, где лучше работается». На данный момент мне удобней в Баку, к тому же, родные рядом, а это играет для меня большую роль. Родной город и родная земля это очень важно для меня.