Перед зданием Генерального консульства Азербайджана в Тебризе в очередной раз была организована акция.

Как передает АПА, об этом сообщил Telegram-канал «Южный Азербайджан».

Согласно информации, участники акции протестовали против начала деятельности посольства Азербайджана в Израиле. Они требуют немедленного закрытия консульства в Тебризе.

Сегодня также представитель Министерства иностранных дел Ирана Насир Кенани заявил, что Иран «требует от Азербайджана разъяснений» в связи с мнениями, высказанными на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Израиля. Во время выступления Кенани группа лиц провела акцию перед консульством Азербайджана в Тебризе и озвучила схожее заявление.