Иранская газета «Payame ma» опубликовала статью о загрязнении реки Араз.

Как сообщает #, в статье говорится о загрязнении реки Араз радиоактивными веществами и тяжелыми металлами.

Как пишет газета, река загрязнена, и отрицать это нельзя: «Река Араз загрязнена радиоактивными веществами и тяжелыми металлами, что привело к росту онкологических заболеваний среди населения».

По данным издания, источником загрязнения является Мецаморская атомная электростанция Армении.

По результатам расследования издания, медные рудники в Армении также загрязняют реку.

В то же время в статье отмечается, что неспособность Организации по атомной энергии и Минэнерго расследовать радиоактивное загрязнение вызывает озабоченность.

Несмотря на многочисленные отчеты государственных органов о загрязнении реки Араз, официальные лица Ирана отрицают наличие урана в реке. В результате загрязнения воды среди населения, проживающего в приграничных районах реки Араз, значительно выросли случаи заболевания раком пищевода, желудка, печени и кожи. Имеются также сообщения о росте заболеваемости, в частности, раком желудка, среди жителей, проживающих вдоль реки Араз. Наряду с Арменией, Иран также является крупнейшим загрязнителем реки Араз. Ситуацию усугубляет медный рудник Сюнгюн в Иране.