Приговор в отношении иранского режиссера азербайджанского происхождения Джафара Панахи остался в силе, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя судебных властей Ирана Масуда Сетайеши.

Иранский суд признал приговор окончательным и обязательным к исполнению. «В этой связи он был 11 июля отправлен в тюрьму «Эвин» для отбывания наказания», — добавил Сетайеши.

Известно, что к шести годам тюрьмы Панахи приговорили за «пропаганду, направленную против властей».

11 июля его задержали в здании иранской прокуратуры, куда он пришёл для дачи показаний по делу другого режиссёра, ранее арестованного Мухаммада Расулофа.

15 июля, МИД Франции назвал имена трех иранских кинорежиссеров, арестованных 8 и 11 июля, ими оказались: Джафар Панахи, Мохаммад Расулоф и Мостафа Алеахмад.

Известные иранские деятели культуры Расулоф и Алехахмад были арестованы 8 июля в рамках репрессивных мер в Иране против подписавших коллективное обращение к силовикам и военным Ирана под названием «Положите ружье». Они попросили не применять силу к протестующим в стране. Эту петицию подписали более 100 деятелей киноиндустрии в конце мая. Протесты начались после беспорядков, связанных с обрушением здания в городе Абадан, где погибли 37 человек.