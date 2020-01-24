Иранские эксперты по расшифровке черных ящиков Boeing покинули Украину

Эксперты иранской комиссии по расследованию катастрофы Boeing, сбитого 8 января вблизи Тегерана, покинули Украину. Об этом сообщил в пятницу украинский телеканал «1+1».

«Иранская комиссия покинула Украину. Три дня делегация по расследованию авиакатастрофы Boeing «Международных авиалиний Украины» (МАУ) изучала возможности украинской стороны для расшифровки бортовых самописцев», — сообщили в эфире телеканала.

По его данным, к работе также подключились специалисты Канады и Франции, которые исследовали техническое оснащение в лабораториях для дешифровки бортовых самописцев.(ТАСС)

| 2020-01-24T23:29:28+00:00 25 января 2020, 00:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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