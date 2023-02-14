В театре Рашида Бейбутова состоялся поэтический спектакль Ираны Гасымовой «Мужчина и Женщина», сообщает #.

Помимо авторства и режиссуры, Ирана Гасымова выступила в спектакле в главной роли. Так же с ней на сцене выступал хореограф постановщик и начинающий актер Кямран Мамедов.

В спектакле приняли участие Заслуженная Артистка Азербайджана, скрипачка Юля Моторина и солист камерного оркестра, скрипач Саид Мамедов.

Спектакль — о любви. Мужчина и Женщина в нем проходят все этапы — от влюбленности и страстей до разрыва отношений.

Напомним, что Ирана Гасымова является автором нескольких поэтических сборников. Лауреат азербаджанской премии «Золотое Перо».

Режиссер-постановщик сатирического спектакля по собственной пьесе «Чего хотят женщины».

Автор поэтического перфоманса «КиноЛирика».

Часто проводит сольные поэтические вечера как в Баку, так и в Москве, Санкт-Петербурге и Тбилиси.

Автор популярных проектов «Классика поэзии с Ираной Гасымовой», «Открытый поэтический микрофон» и “Poetry battl с Ираной Гасымовой».