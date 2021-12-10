Камеры наблюдения, установленные МАГАТЭ на одном из ядерных объектов Ирана, могли быть взломаны хакерами перед июньской атакой. Об этом заявил посол Ирана в Великобритании Мохсен Бахарванд, передает Bloomberg.

Предполагается, что заявление посла может пролить свет на то, почему Тегеран не позволяет инспекторам Международного агентства по атомной энергии переустановить камеры в цехе центрифуг в Кередже.

На объекте, расположенном к северо-западу от Тегерана, в июне этого года произошел загадочный взрыв, уничтоживший оборудование для наблюдения.

«Это был саботаж со стороны Израиля, некоторые камеры были повреждены, было проведено расследование», — сказал посол Бахъарванд, добавив, что иранские судебные следователи пытаются выяснить, могли ли камеры использоваться для планирования атаки.

Представитель премьер-министра Израиля в свою очередь отказался комментировать обвинения в причастности Израиля к этой атаке. МАГАТЭ также не ответило на запрос Bloomberg прокомментировать ситуацию. (ТАСС)