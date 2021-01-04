Иран запустил процесс обогащения урана до 20%

Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии.
Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным).
«Президент Ирана несколькими днями ранее распорядился начать обогащение на уровне 20%. Несколькими часами ранее после ряда предварительных мер… начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов», — сообщил Рабии, как следует из сообщения пресс-службы правительства страны.(РИА Новости)