Поставки иранского газа в Ирак возобновлены, но их объем составляет всего 7 млн куб. м в сутки при согласованном объеме в 35 млн куб. м. Об этом сообщил в воскресенье иракский новостной портал Baghdad Al Youm со ссылкой на источник.

«Поставки газа из Ирана по трубопроводу, проходящему через провинцию Дияла в Багдад, возобновились в объеме 7 млн куб. м в сутки, что меньше согласованного объема в 35 млн куб. м в сутки», — приводит портал заявление источника. По его данным, «поступающий объем покрывает только около трети потребностей».

Минэнерго Ирака в свою очередь сообщило, что из-за перебоев с поставками газа в столицу и центральные регионы страны производственные нагрузки пришлось значительно ограничить.

Иран приостановил поставки газа в Ирак по трубопроводу, идущему через провинцию Дияла, в конце января. В настоящее время Ирак сильно зависит от поставок электроэнергии, а также топлива для своих электростанций из Ирана, ежедневно импортируя до 50 млн куб. м природного газа. Иран периодически снижает или полностью приостанавливает экспорт из-за внутреннего дефицита или невыполнения Багдадом финансовых обязательств.