Иран вошел в десятку крупнейших производителей стали в мире

Заместитель министра промышленности, рудников и торговли и руководитель Геологической службы Ирана Алиреза Шахиди заявил, что несмотря на вспышку пандемии коронавируса Иран входит десятку крупнейших производителей стали в мире, передает ИРНА.

«Согласно данным всемирной ассоциации производителей стали, средний рост производства стали стран-членов ассоциации в 2020 году составил 0,9%, в то время как рост производства стали в Иране в этом году, как сообщается, составил 13,4%», сказал Шахиди.

Шахиди отметил, что Иран добился больших успехов в области производства стали, несмотря на жестокие санкции.

Он отметил, что на сегодняшний день в стране производится 31 миллион тонн стали, несмотря на вспышку пандемии COVID-19.

Как сообщается, объем экспорта стали из Ирана в Китай за девять месяцев текущего иранского календарного года достигла 773 млн долларов.