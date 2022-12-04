Власти Ирана в воскресенье приняли решение об упразднении полиции нравов. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает арабская пресса, ссылаясь на генеральную прокуратуру страны.

«Генеральная прокуратура Ирана проинформировала об упразднении полиции нравов», — сообщает межарабский англоязычный информационный портал Arab News.

Ранее сообщалось, что юридические органы Ирана рассматривают возможность об изменении правил в отношении женщин, касающихся обязательного ношения хиджаба.

Массовые протесты начались в Иране осенью после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время протестов, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек.