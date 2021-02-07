Иран присупает к вакцинации российским «Спутник V»

Иран во вторник приступит к применению российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
Как сообщает иранское агентство IRNA, с соответствующим заявлением выступил министр здравоохранения ИРИ Саид Немеки на церемонии презентации иранской вакцины Razi Cov Pars.
«Вакцинация российской «Спутник V» начнется во вторник, 9 февраля. В первую очередь будет вакцинирован медперсонал отделений интенсивной терапии», — сказал он.
Немеки отметил, что в соответствии с программой вакцинирования будут поэтапно привиты медицинские сотрудники, постояльцы домов престарелых и граждане старше 65 лет.
По словам министра, несмотря на то что Исламская Республика одной из первых начала переговоры с российской стороной по поставкам «Спутник V», Иран оказался на 15-м месте в очереди на российскую вакцину.
Первая партия российских вакцин в 500 тысяч доз была доставлена в Тегеран 4 февраля.
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Иране был зафиксирован 19 февраля в городе Кум.