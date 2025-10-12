Иран поставил на паузу взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках Каирского соглашения от 9 сентября 2025 года, заявил глава Министерства иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в интервью государственному телевидению. По его словам, данная договоренность «потеряла свою эффективность» после восстановления санкций ООН 28 сентября. «В настоящее время соглашение заморожено и наше взаимодействие с агентством осуществляется только в рамках закона иранского парламента и через Высший совет национальной безопасности», — сказал Арагчи.

Документ определял гарантии в отношении мирной ядерной программы Ирана и предусматривал полный допуск инспекций МАГАТЭ на объекты по обогащению урана. Арагчи добавил, что республика может вернуться к исполнению соглашения, если получит «справедливые предложения, гарантирующие права иранского народа, и если будет определена роль агентства в процессе достижения решения». Глава МИД также сообщил, что Тегеран больше «не видит оснований» для переговоров с Великобританией, Германией и Францией, поскольку именно «евротройка» запустила механизм по возобновлению санкций ООН, приостановленных в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. Они включают в себя эмбарго на поставки Ирану оружия, ограничения его ракетной программы и заморозку активов за рубежом.

По словам Арагчи, Европа утратила свою роль в ядерной проблеме. Что касается США, то спецпосланник американского президента Стив Уиткофф недавно заявил о готовности к переговорам, но затем отказался присоединиться к многосторонним обсуждениям с участием европейцев и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. «Причина заключалась в следующем: он настаивал на том, чтобы мы приняли их требования до проведения встречи», — рассказал Арагчи.

Он добавил, что пока ситуация зашла в тупик, но «это не означает полного отказа от переговоров» с США: «Если будет представлено разумное, сбалансированное предложение, основанное на взаимном уважении, которое будет учитывать интересы иранского народа с позиции равенства, оно, безусловно, будет рассмотрено».

Арагчи подчеркнул, что Иран не откажется от права на обогащение урана, при этом республика готова работать над укреплением доверия и обеспечением транспарентности, чтобы доказать мирный характер своей ядерной деятельности, однако взамен США должны снять санкции и перестать «путать переговоры с диктатом» своих предпочтений.

Санкции против Ирана впервые были введены Совбезом ООН в 2006 году и несколько раз ужесточались. В 2015 году Тегеран согласился ограничить обогащение урана, отказаться от разработки ядерного оружия и допустить инспекторов МАГАТЭ на атомные объекты. В обмен западные страны сняли ограничения. Однако в августе 2025 года Великобритания, Германия и Франция инициировали процедуру восстановления санкций, обвинив Иран в «упорном и существенном невыполнении обязательств» по сделке. В частности, они сослались на более чем 60 докладов МАГАТЭ за последние шесть лет, которые фиксировали нарушения. (moscowtimes.ru)