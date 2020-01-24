Иран примет решение о расшифровке черных ящиков Boeing после визита делегации на Украину

Окончательное решение о месте и порядке расшифровки записей бортовых самописцев сбитого под Тегераном украинского самолета будет принято после визита экспертной группы из Ирана на Украину. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита на Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и приложения 13 к ней», — сообщили в ведомстве после встречи секретаря СНБО Алексея Данилова с представителем Ирана.

На встрече Данилов отметил «особую важность получения Украиной черных ящиков», а также «полную техническую готовность страны обеспечить необходимый комплекс работ».