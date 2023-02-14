Иран введет с Россией безвизовый режим, как только Москва изъявит такое желание. Об этом в беседе с РБК рассказал посол Ирана в России Казем Джалали.

«Если Россия тоже, как и мы, заявила бы о том, что есть такая готовность, мы в короткое время можем объявить о безвизовом режиме. С точки зрения Исламской Республики Иран, я, в качестве представителя Ирана, могу сказать, что такая полная готовность с нашей стороны есть», — заявил Джалали.

Россия и Иран подписали в 2017 году соглашение о безвизовом режиме, которое предусматривает возможность поездок организованных туристических групп до 50 человек сроком до 15 дней без въездных документов. Такой режим должен был вступить в силу 1 января. Однако в начале года туристические компании констатировали, что российским туристам по-прежнему нужна виза. «Вообще ничего не слышно: заявки собрали — и тишина», — подтверждал глава Space Travel.

Джалали 12 января подчеркнул, что «упрощение выдачи виз» для туристов — один из вопросов которыми посольство занимается в настоящий момент.

Анонсируя безвизовый режим в сентябре 2022 года, глава управления маркетинга и развития туризма Министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари сообщала, что Москва и Тегеран должны представить друг другу списки турфирм, которые будут заниматься обслуживанием туристов из обеих стран. По ее прогнозам, безвизовый режим для туристов должен был стартовать 1 января 2023 года. Договоренности должны были продлиться до конца 2023 года с возможностью продления. (moscowtimes.ru)