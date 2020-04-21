Иран: Помощь не так уж и нужна?

Иран и США продолжают странную игру в какие-то поддавки и отказы, сопровождаемую еще и взаимными обвинениями.

Очередной «раунд» затеял в этот раз президент Трамп. США готовы оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом, если Исламская Республика обратится с соответствующей просьбой, объявил он на пресс-конференции в Белом доме в ночь на 20 апреля. «Хотел бы помочь Ирану, если он нуждается в помощи и просит ее. Пандемия нанесла по иранцам серьезный удар, но цифры, которые публикуют в Иране, явно неверны», — отметил Трамп. По словам американского лидера, они могут отправить туда медицинское оборудование. «Я им предложил помощь, если она потребуется. Если необходимы аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а они им необходимы, я пошлю эти аппараты. У нас тысячи свободных аппаратов», — сказал президент США.

Что тут, следуя элементарной логике, должен бы ответить Иран, откуда еще несколько дней назад раздавались крики о помощи и обвинения в адрес США, чьи санкции не позволяют им получить зарубежные деньги для борьбы с вирусом? Наверное, исходя из интересов своего народа, Тегеран мог бы принять это предложение, попросив о посредничестве международные гуманитарные организации, хотя бы ту же ВОЗ. Но не тут-то было.

Иран не нуждается в аппаратах ИВЛ, которые предложил ему президент США Дональд Трамп. Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

Мало того, глава внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что «Иран сам начнет экспортировать аппараты ИВЛ в течение нескольких месяцев».

«Все, что вам нужно сделать, это прекратить вмешиваться в дела других стран, и в особенности в дела моего народа», — отчитал Зариф Трампа.

Еще дальше в заявлениях пошел официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави. Этот дипломат сказал, что США сами нуждаются в медицинском оборудовании и гуманитарной помощи. И добавил, что Трамп пытается спекулировать на ситуации с пандемией, а Иран не будет вести переговоров, «пока США не прекратят экономический терроризм».

Довольно странно думать и говорить такое представителям государства, которое все еще находится в глубоком кризисе, вызванном эпидемией.

А еще более странно, что с понедельника Иран начал открывать междугородние автомагистрали. Кроме того, в рамках ослабления введенного из-за коронавируса режима строгой изоляции возобновили работу и крупные торговые центры, передает Associated Press.

Открылись как торговые центры класса люкс, так и рынки, в частности главный базар столицы страны — тегеранский Большой базар.

И это случилось, несмотря на предупреждения их же врачей, что из-за таких мер может начаться новая волна распространения болезни. Глава Штаба по борьбе с коронавирусом в Иране Али Реза Зали заявил, что возобновление деловой активности может способствовать большему распространению COVID-19. «Увеличение числа поездок на работу, в особенности на общественном транспорте, увеличивает возможность заразиться вирусом»,- сказал Зали.

А в субботу иранские власти начали возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима их строгой изоляции.

Associated Press напоминает, что иранские власти отказывались вводить широкомасштабный режим изоляции, как в других странах региона, несмотря на рост количества случаев коронавируса и летальных исходов. Власти, объясняя причины таких действий, заявляют, что им нужно учитывать экономический эффект от карантинных мер, поскольку страна находится под санкциями США. Странно увязывать бесконтрольность распространения болезни с санкциями, которые действовали и до пандемии.

Напомним, все это происходит в стране, где на сей день выявлено уже 82211 случаев заражения коронавирусом, и где от этой болезни скончались 5118 человек. В конце концов можно было попросить финансовой и гуманитарной помощи на время эпидемии, и отказаться от затрат на какие-нибудь не самые актуальные сферы деятельности государства, деньги на которые заложены в бюджете. Тем самым можно было обеспечить меры по более комфортной самоизоляции граждан. Но ничего такого Тегеран не сделал.