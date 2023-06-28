Иран подал иск в Международный суд ООН против Канады в связи с предполагаемыми ограничениями иммунитетов.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе суда.

В иске, уточнили в инстанции, Иран утверждает, что «Канада одобрила и осуществила ряд законодательных, исполнительных и судебных действий против Ирана и его собственности с 2012 года в нарушение своих международных обязательств».

По мнению Тегерана, эти действия «являются ограничением иммунитетов, которые распространяются на Иран, а именно юрисдикционного иммунитета и иммунитета от принудительных мер». На основе этого иранская сторона просит суд признать, что Канада нарушила свои международные обязательства.