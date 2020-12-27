Иран перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники

Источники подчеркнули, что КСИР может в течение ближайших нескольких недель нанести ракетные и беспилотные удары по целям не только на территории Ирака, но и в некоторых других странах региона. Источники утверждают, что эти атаки могут произойти после ухода президента США Дональда Трампа со своего поста и прихода на его место Джо Байдена.