Иран ответил на обвинения во вмешательстве в выборы в США

Иран не заинтересован во вмешательстве в выборы президента США и не имеет предпочтений относительно их результатов, заявил пресс-секретарь постпредства ИРИ при ООН Алиреза Мирюсефи ABC News.
Ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф сказал, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. По его словам, эти данные могут быть использованы иностранными игроками с целью сообщения зарегистрированным избирателям ложной информации, что «создаст сомнения, посеет хаос, подорвет уверенность в американской демократии».
«В отличие от США, Иран не вмешивается в выборы в других странах», — сказал Мирюсефи.
По его словам, мир стал свидетелем отчаянных попыток США поставить под сомнение результаты собственных выборов на самом высоком уровне.