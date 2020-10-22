Иран ответил на обвинения во вмешательстве в выборы в США

«Эти обвинения — не что иное, как еще один сценарий подрыва уверенности избирателей в безопасности выборов в США и являются абсурдом. Иран не заинтересован во вмешательстве в выборы в США и не имеет предпочтений относительно их исхода», — подчеркнул он.