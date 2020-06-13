Иран отверг доклад ООН о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет

Министерство иностранных дел Ирана отвергает доклад секретариата ООН, где упоминаются иранские ракеты для атак в Саудовской Аравии.

Об этом АПА передает РИА Новости.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерреша сообщило, что крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты госнефтекомпании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были «иранского происхождения».

«Иран, отвергая утверждения секретариата ООН, считает, что они сделаны под давлением американского и саудовского режимов и глубоко обеспокоен использованием секретариата в качестве инструмента для политических целей», — говорится в заявлении ведомства.