Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в воскресенье в телефонном разговоре с министром обороны Португалии заявил, что Иран не поставляет и не будет поставлять никаким странам оружия, которое могло бы быть использовано в войне в Украине. Его слова передаёт CNN. Незадолго до этого американская и киевская разведки утверждали, что российская сторона использует иранские дроны-камикадзе для атак на украинские территории.

Амир-Абдоллахиан заявил, по сути, о нейтралитете Ирана. «Мы считаем, что помощь в вооружении любой стороне конфликта лишь продлит войну, и мы не считаем войны правильными ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии или Йемене,» — сказал он.

Как военные ведомства, так и мировые СМИ неоднократно сообщали о том, что Иран поставляет России свои боевые беспилотники. Назывались и их конкретные марки (Shahed-136), и предполагаемое количество заказанных Россией у Ирана дронов (2400). (svoboda.org)