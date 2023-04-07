Иран полагает, что действия азербайджанской стороны в отношении иранских дипломатов, объявленных Баку персонами нон грата, противоречат принципам добрососедства. Об этом заявил в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи.

«Считаем такое поведение правительства Азербайджанской Республики противоречащим принципам добрососедства», — приводит его слова иранское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.

Представитель МИД Ирана призвал Баку проявить «взаимное уважение, двигаться в направлении добрососедства», а также «держаться подальше» от «врагов региона», в том числе в лице «сионистов» Израиля.

6 апреля МИД Азербайджана сообщил о том, что четыре сотрудника посольства Ирана в Баку были объявлены персонами нон грата, им было предписано покинуть азербайджанскую территорию в течение 48 часов. Послу Ирана было выражено «решительное недовольство за демонстрируемую в последнее время его страной провокационную деятельность в отношении Азербайджана». (ТАСС)

