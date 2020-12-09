Иран отозвал предложение о выплатах семьям погибших в катастрофе Boeing

Тегеран отозвал свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в катастрофе сбитого Ираном самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом в среду сообщил замглавы украинского МИД Евгений Енин.

«По моей информации, правительство [Ирана] уже отозвало это предложение (заложить в бюджет на следующий год €200 млн для выплаты компенсаций семьям погибших — прим. ТАСС), поскольку предусматривалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе», — сказал Енин в эфире украинского «Общественного радио».

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали, но Киев будет приветствовать планы правительства Ирана предусмотреть в бюджете определенную сумму средств для выплат семьям жертв авиакатастрофы. В вопросе выплат украинская сторона исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования, отметил замглавы украинского внешнеполитического ведомства.