Власти Ирана не признают аннексию Россией украинских территорий и выступают за уважение территориальной целостности всех государств. Об этом на пресс-конференции в Тегеране заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права», — сказал он, добавив, что Тегеран настаивает на необходимости прекратить войну «путем политического диалога.

В Тегеране также считают неприемлемым вмешательство Москвы в вопросы территориальной целостности Ирана, подчеркнул министр, намекая на дипломатический скандал, который разгорелся на Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. Там российские дипломаты призвали к переговорам о статусе трех островов близ Ормузского пролива, которые Иран считает своими и на которые также претендуют ОАЭ.

В ответ МИД Ирана вызвал российского посла Алексея Дедова, выразив тому протест. От российской стороны были получены «разъяснения», но Тегеран не считает их достаточными, заявил на пресс-конференции Абдоллахиян.

Он добавил, что власти страны «не приемлют повторения этой практики со стороны России или какой-либо другой стороны в отношении территориальной целостности Ирана». (moscowtimes.ru)