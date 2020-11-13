Иран отказал Украине в допросе подозреваемых по делу сбитого Boeing

Иран не допустил следователей Украины к допросу подозреваемых по делу сбитого украинского Boeing 737. Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире канала «Украина 24«.

«Наши органы досудебного расследования совместно с прокуратурой осуществляют расследование в соответствующем уголовном производстве, и нам очень важно знать и понимать все обстоятельства трагедии. Однако иранская сторона просто не допустила украинских следователей к допросу подозреваемых в катастрофе самолета», — сказал Енин.

По его словам, от того, «насколько иранская сторона захочет сотрудничать с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии», зависит размер компенсации, которую выплатит Иран.

Ранее глава Центральной страховой организации Ирана Голямреза Солеймани заявил, что страна будет выплачивать компенсацию только семьям погибших в авиакатастрофе, а убыток за сам самолет должны возместить страховые компании.