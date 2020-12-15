Иран осудил введение США санкций против Турции

Власти Ирана решительно осуждают введение Соединенными Штатами санкций против Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил во вторник глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

«Пристрастие США к санкциям и неуважение к международному праву снова продемонстрированы в полной мере. Мы решительно осуждаем последние санкции США против Турции», — написал на своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства.

Власти США 14 декабря объявили о введении рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и еще трех граждан республики — Мустафы Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита — в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно заявлению госсекретаря Майкла Помпео, рестрикции являются «четким сигналом» о том, что США будут «в полной мере применять CAATSA» и «не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами».(ТАСС)