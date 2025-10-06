Иран пока не планирует возобновлять переговоры по своей ядерной программе.

Как передает Mehr, об этом заявил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

По словам дипломата, европейская «тройка» — Великобритания, Франция и Германия «злоупотребила механизмом урегулирования споров Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)» для продвижения интересов США в Совете Безопасности ООН.

Он также отметил, что подход трех европейских государств за последние месяцы был «безответственным и разрушительным».

По его словам, Тегеран, несмотря на «нелогичные условия» партнеров, проявил готовность к диалогу с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и достиг взаимопонимания о создании нового механизма сотрудничества.

«Достигнутое взаимопонимание по формированию нового механизма сотрудничества первоначально удовлетворило агентство, но позже они его отвергли. Впоследствии были подняты другие вопросы», — отметил дипломат.