Иран не исключил дополнительных санкций против официальных лиц США

Иран 19 января внес Дональда Трампа в «черный список», то есть за день до его ухода с президентского поста. Санкции были введены против чиновников его администрации – госсекретаря Майка Помпео, глав Пентагона Марка Эспера и Кристофера Миллера, директора ЦРУ Джины Хаспел и других.