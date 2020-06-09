Иран намерен казнить предполагаемого агента ЦРУ и «Моссада»

Иран сообщил о намерении казнить предполагаемого американского шпиона, который, по утверждению следователей, выдал местонахождение генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Гасыма Сулеймани, убитого в результате удара с американского беспилотника в январе. Смертный приговор, вынесенный Махмуду Мусави-Маджду, утвержден Верховным судом и скоро будет приведен в исполнение, сообщил представитель министерства юстиции в Тегеране во вторник, 9 июня.

Он не уточнил, когда именно будет казнен Мусави-Маджд, который, по его словам, работал и на американское ЦРУ, и на израильский «Моссад» и за крупное вознаграждение информировал их о местонахождении и передвижениях генерала Сулеймани, командовавшего силами спецназа «Аль-Кудс» КСИР. Агентство AP отмечает, что заявление представителя иранского Минюста незамедлительно вызвало вопросы о том, откуда у Мусави-Маджда мог быть доступ к информации о передвижениях Сулеймани. (WD)