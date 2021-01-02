Иран начинает обогащение урана до 20%

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает  ТАСС.

«Гендиректор МАГАТЭ сообщил СУ агентства и СБ ООН о заявленном Тегераном намерении начать обогащение урана до 20%», — написал Ульянов в Twitter.

После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2018 году Иран в 2019 году приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.

| 2021-01-02T01:40:39+04:00 2 января 2021, 06:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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