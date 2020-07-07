Иран начал экспорт раневых повязок, похожие на человеческую кожу

Иранская инновационная компания «Таба» разработала раневую повязку, похожую на кожу человека, передает ИРНА.

Стоимость повязки оценивается в 20 раза ниже, чем иностранных аналогов.

Раневые повязки, похожие на человеческую кожу, разработанные иранскими учеными в настоящее время экспортируются в Малайзию и Грузию.

Некоторые пациенты, такие как люди с диабетом, люди, получившие ожоги или ранения на войне и автомобильных авариях, могут страдать от ран, которые не поддаются лечению с помощью обычных повязок. Лечение таких ран требует специальной повязки.

Ранее раневые повязки, похожие на человеческую кожу импортировались по высоким ценам из таких стран, как США. Из-за односторонних санкций США импорт этих продуктов также был затруднен.