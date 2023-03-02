Иран стремится заполучить российские противовоздушные комплексы С-400, чтобы защитить объекты ядерной программы от потенциального удара Израиля, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в Израиле и США.

По словам источника в Израиле, перспектива получения Ираном систем С-400 может ускорить принятие решение о возможном нападении на Иран. «Мы ждали очень долго. Я могу сказать вам, что я сделаю все возможное, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие», — заявил на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что чем дальше, тем труднее будет справиться с этой проблемой.

Ранее Израиль бомбил ядерные объекты в Ираке в 1981 году и в Сирии в 2007 году. Однако теперь Тель-Авив надеется, что инициативу в нанесении возможного удара возьмут на себя США. Но в администрации президента Джо Байдена «предпочитают дипломатию», хотя и не исключают военного вмешательства, сказал источник.

Россия предложила Ирану «беспрецедентное сотрудничество» в области обороны и может предоставить Тегерану ракеты, электронику и средства ПВО, заявил на прошлой неделе официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. Однако публично Москва не объявляла о намерении поставлять оружие Тегерану. (moscowtimes.ru)