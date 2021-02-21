Иран изучает предложение Евросоюза по ядерной сделке

Иран изучает предложение Евросоюза о неофициальной встрече нынешних участников ядерной сделки и Соединенных Штатов, но пока не ответил на него, заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, передает Интерфакс.

«Мы изучаем предложение Жозепа Борреля (глава европейской дипломатии — ИФ) о неформальной встрече в формате «четыре плюс один» (подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД – Россия, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) с США и Ираном, консультируемся с нашими партнерами, включая Россию и Китай, и ответим на это предложение в будущем», – сказал Аракчи в интервью государственному телевидению.

В то же время Иран не видит необходимости встречаться для возвращения США к ядерному соглашению. Для этого США достаточно отменить санкции.