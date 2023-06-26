Главнокомандующий сил правопорядка Ирана Ахмедрза Радан посетит Москву по официальному приглашению российской стороны.

Об этом AПA сообщает со ссылкой на ISNA.

В ходе визита генерал проведет встречи с представителями российских правоохранительных органов и проведет переговоры по развитию сотрудничества полицейских структур.

Между двумя странами будет подписан меморандум о двустороннем полицейском сотрудничестве в области терроризма, торговли людьми, борьбы с наркотиками, а также в научно-исследовательской сфере.