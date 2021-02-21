Иран и МАГАТЭ провели плодотворные обсуждения

Иран и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели плодотворные переговоры в Тегеране, результаты которых будут представлены в воскресенье вечером. Об этом сообщил иранский постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, который участвует во встрече в Тегеране, передает ТАСС.

«Иран и МАГАТЭ провели плодотворные обсуждения, основанные на взаимном уважении, результаты которых будут опубликованы сегодня вечером», — написал постпред в Twitter.

Гендиректор МАГАТЭ заявлял в пятницу, что он рассчитывает на успешный результат его визита в Иран для обсуждения верификационной деятельности на ядерных объектах в этой стране в связи с предстоящим вступлением в силу нового закона о приостановке применения дополнительного протокола с агентством. 15 февраля Иран уведомил МАГАТЭ об исполнении закона парламента республики об ограничении с 23 февраля объема инспекций в этой стране.

| 2021-02-21T17:12:15+04:00 21 февраля 2021, 18:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss