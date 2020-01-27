Иран готов к расширению связей с Ливаном

Тегеран готов к дальнейшему развитию отношений с Бейрутом при новом правительстве Ливана, поддерживает его, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Формирование правительства в данной региональной и международной обстановке с учетом чаяний ливанского народа является позитивным шагом вперед в решении проблем этой страны», — сказал Мусави.

Заявив о «всесторонней поддержке нового правительства Ливана», он также подтвердил готовность Тегерана к дальнейшему развитию отношений двух стран и поздравил Ливан с формированием правительства. (РИА Новости)

| 2020-01-26T23:52:58+00:00 27 января 2020, 04:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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