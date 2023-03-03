Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, совершенное 27 января, вызвало резкую международную реакцию и привело к очередному витку напряженности между Баку и Тегераном. Многие эксперты не без веских на то оснований считают данный инцидент не случайным на фоне растущей напряженности в отношениях Азербайджана с Ираном и крепнущей дружбы Баку с главным соперником Тегерана – Израилем.

Официальные лица Азербайджана сразу опровергли версию иранских властей, которая заключается в том, что нападавший Ясин Хоссейнзаде, который убил одного сотрудника диппредставительства и ранил двоих, якобы искал пропавшую жену – гражданку Азербайджана.

По мнению властей Азербайджана, вооруженное нападение на посольство было спланированным террористическим актом, совершенным не одиночкой, а иранскими спецслужбами. МИД Азербайджана в распространенном заявлении особо подчеркнул, что власти Ирана не предприняли никаких действий после того, как их предупредили о поступивших посольству угрозах.

Так, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, сославшись на соответствующие статьи Венской конвенции о дипломатических сношениях, указывающие на то, что страна, принявшая посольство, несет ответственность за его безопасность, прямо заявил о том, что Иран как государство в ответе за произошедший теракт и его тяжелые последствия.

Эта тема также была затронута в ходе встречи главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, который прибыл в Баку для участия в саммите контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения.

Азербайджанская сторона еще раз заявила о важности установления и наказания исполнителя, организаторов и заказчиков вероломного нападения на посольство. Джейхун Байрамов еще раз подчеркнул необходимость выполнения Ираном обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических отношениях, и отметил, что задача принимающей стороны — обеспечить защиту дипломатических представительств и их сотрудников от любых нападений.

По словам министра, азербайджанская сторона тщательно изучает детали теракта и видеозапись произошедшего, продолжает расследование этого преступления. Он также отметил необходимость того, чтобы Иран ответил на ряд вопросов азербайджанской стороны, связанных с терактом.

Затронутая главой МИД тема еще раз свидетельствует о том, что азербайджанская сторона настойчиво требует от властей Ирана всестороннего расследования факта вероломного нападения на посольство.

Данный инцидент вызывает очень много вопросов по причине того, что он произошел в период длительного сохранения напряженности в ирано-азербайджанских отношениях. Демонстрируемая Тегераном откровенно враждебная политика в отношении Баку, масштабная антиазербайджанская кампания, ведущаяся в иранских СМИ, регулярные угрозы, исходящие от иранских властей в адрес Азербайджана, создали благоприятную почву для совершения преступлений, подобных нападению на посольство.

На протяжении многих лет Иран фактически поддерживал военную агрессию и оккупацию со стороны Армении азербайджанских территорий. Эта поддержка проявилась и в ходе 44-дневной войны, когда Иран позволял использовать свою территорию для поставок вооружений армянским оккупантам, пытался воспрепятствовать продвижению азербайджанской армии.

Тегеран, спокойно взирающий в течение трех десятилетий на армянскую оккупацию азербайджанских территорий, в настоящее время выступает против создания Зангезурского коридора, который призван связать Азербайджан с нахчыванской автономией и далее с Турцией. Иранские власти называют «красной линией» для себя якобы существующую угрозу нарушения территориальной целостности Армении со стороны Азербайджана, проводя военные учения вблизи ирано-азербайджанской границы и озвучивая прямые угрозы в адрес Баку.

Но больше всего Иран беспокоит усиливающее сотрудничество Азербайджана с Израилем, в частности перспектива установления израильского присутствия у северной границы Ирана. Все эти факты говорят о том, что Азербайджан больше не рассматривает Иран как добрососедское государство. Политика Тегерана в отношении Азербайджана способствовала тому, что Баку открыто заявил об отстаивании интересов многомиллионного азербайджанского населения Ирана, хотя долгие годы стремился не затрагивать этот вопрос.

Среди проживающих в Иране десятков миллионов этнических азербайджанцев периодически возникают вспышки недовольства теократическим режимом. В частности, это произошло на фоне общенациональных протестов против режима, начавшихся в сентябре прошлого года. В ноябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции, направил им следующее послание: «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить светский образ жизни Азербайджана и азербайджанцев во всем мире, в том числе азербайджанцев в Иране. Они – часть нашего народа».

Дальнейшее развитие событий не позволяет дать какой-либо точный прогноз относительно будущей судьбы двухсторонних связей. Азербайджан выдвигает условия Ирану по факту расследования нападения на посольство. Так, Алиев в ходе недавнего интервью азербайджанским журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности, коснувшись данного вопроса заявил, что нормализация отношений между Баку и Тегераном возможна лишь после того, как власти Ирана выявят и привлекут к ответственности всех лиц, причастных к террористической атаке на азербайджанское посольство.

По словам азербайджанского лидера, только лишь после немедленного и прозрачного расследования данного инцидента можно будет говорить о какой-либо нормализации отношений с Ираном.

Однако с иранской стороны пока не наблюдается готовность к диалогу с Баку для расследования инцидента, чтобы стало понятно, кто же действительно причастен к нападению. Все это позволяет говорить о том, что ответ на вопрос, будет ли продолжаться напряженность в двусторонних отношениях, зависит от дальнейшего поведения самих властей Ирана.

Руководство Азербайджана неоднократно заявляло о намерении придерживается добрососедских отношений с Ираном на основе взаимоуважения. Наверняка в Тегеране при всей антиазербайджанской истерии прекрасно понимают, что для Азербайджана полноценный конфликт с Ираном противоречит долгосрочным планам Баку по восстановлению освобожденных территорий и открытию Зангезурского коридора. Азербайджан интересен Ирану в первую очередь благодаря транспортному проекту «Север-Юг», который в нынешних геополитических условиях позволяет углубить экономическое сотрудничество между Тегераном и Москвой.

В настоящее время вокруг Ирана идет большая геополитическая игра. Участие Тегерана в российской агрессии против Украины заставило администрацию Байдена публично заявить, что все варианты ответа на иранскую политику, в том числе военные, лежат на столе. По логике вещей, это обстоятельство должно подтолкнуть Тегеран на нормализацию отношений с Баку, чтобы не создавать для Ирана дополнительный очаг напряженности, которым могут воспользоваться внешние игроки. И для этого Ирану в первую очередь необходимо выполнить озвученное Ильхамом Алиевым условие.