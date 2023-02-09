Недавняя террористическая атака на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которой погиб сотрудник посольства, приблизила две страны к войне. Об этом пишет международный аналитический сайт Silk Road Briefing (https://www.silkroadbriefing.com/news/2023/02/02/azerbaijan-iran-move-closer-to-military-conflict/).

«Такое событие нанесло бы ущерб Международному транспортному коридору Север-Юг и перекрыло бы маршруты Каспийского моря от азербайджанского порта Баку до каспийских портов Ирана, обеспечивающих доступ товаров из Европы в страны Персидского залива и Южной Азии. Это сократило бы торговлю ЕС с Азией только до варианта Суэцкого канала и, вероятно, ограничило бы доступ к Срединному коридору через Казахстан. …

Теоретически Израиль мог бы использовать территорию Азербайджана для размещения операторов беспилотных летательных аппаратов, дозаправки своих истребителей и использования в качестве базы для диверсионных групп. Ослабленный Иран потенциально позволил бы Азербайджану претендовать на две иранские провинции – Западный и Восточный Азербайджан и, возможно, Ардебиль», — отмечает аналитический сайт.

По мнению автора статьи Криса Девоншир-Эллиса, еще одним спорным вопросом является проект Зангезурского коридора.Аналитический портал отмечает, что обеспокоенность Ирана возросла после того, как в сентябре 2022 года на границе между Азербайджаном и Арменией, за пределами Карабаха, произошли крупномасштабные столкновения.

Автор статьи подчеркивает, что США будут лично заинтересованы в том, чтобы Иран проиграл конфликт с Азербайджаном, и будут поддерживать смену режима.

«Если в результате Иран потеряет территорию, вряд ли США будут сильно беспокоиться. В более краткосрочной перспективе произошли бы значительные перебои в европейской торговле на Восток, что привело бы к повышению цен на всех рынках транспортного коридора Север-Юг и Срединного коридора. В долгосрочной перспективе, если произойдет смена режима в Тегеране, то коридор Север-Юг попадет под большее влияние Запада. Это оптимальный исход для ЕС и Соединенных Штатов», — сообщается в статье.

Итак, можно ли согласиться с основным посылом о том, что Азербайджан и Иран приближаются к военному конфликту? Это может быть в интересах какой-то из двух сторон в данный момент времени, при нынешней обстановке в мире и в регионе? Даже с учетом произошедшего теракта против посольства Азербайджана в Тегеране? Как надо рассматривать вероятность такой войны?

Своим мнением по этому поводу поделились с # известные эксперты по региону.

Заместитель директора украинского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отмечает, что представить полномасштабную войну Ирана против Азербайджана еще год назад было совершенно невозможно.

«Однако стремительная международная и региональная динамика изменяет наши представления о пределах допустимого. В прошлом году в Тегеране поверили в победу России над Украиной, и решили, что это уникальный шанс стать союзником победителя, который напишет новый мировой порядок. Для Тегерана в таком случае открывалось невиданное окно возможностей, чтобы закрепить свои региональные достижения, получить доступ к новым образцам оружия и технологиям, а также банально заработать. Собственно, с тех пор о региональной войне говорят как о вероятном, а не гипотетическом событии.

Но с этого же времени начали активизироваться факторы, которые играют против Ирана и его агрессивной политики. Запад оказался консолидированным, а участие Ирана в российской агрессии против Украины заставило даже осторожную администрацию Байдена публично заявить, что все варианты ответа на иранскую политику, в том числе военные, лежат на столе. Иранская военная инфраструктура, в первую очередь связанная с ядерной программой, соответственно, является легитимной целью. Но уже не только она, список целей расширяется», — рассказал эксперт.

Кроме того, агрессия против Азербайджана неизбежно приведет к блочной мобилизации и интернационализации конфликта, считает Данилов. «Трудно представить, что в Анкаре станут спокойно наблюдать, как иранские танковые колонны будут форсировать Аракс. Как в такой ситуации будут вести себя азербайджанцы в Иране, сказать сложно, но надеяться на лояльность этой важной части иранского общества вероятно не стоит. На фоне массовых антирежимных протестов, которые еле-еле удалось как-то погасить, создать еще один очаг напряжения будет рискованным шагом.

Конечно, такое вторжение приведет к полному хаосу на всем Южном Кавказе, пострадают не только транспортные коридоры Юг-Север, остановится коридор Восток-Запад. Угроза столь важным коммуникациям консолидирует страны региона и связанные с ними государства против нарушителя регионального баланса. Другим фактором станет угроза коммуникациям в Каспийском море, через которое сейчас осуществляется связь между Ираном и Россией. Будет ли безопасно перевозить новые партии БПЛА из Ирана в Россию? Вопрос риторический.

При всем безумии нынешней политики Ирана рациональные аргументы пока говорят, что руководство Ирана будет поддерживать регулируемое напряжение, чтобы угрозами добиваться своих целей, но не пересечет красные линии. Однако, наблюдая за тегеранским политикумом, к сожалению, приходится учитывать, что они все реже действуют рационально. Поэтому вероятность авантюрных шагов, к сожалению, сохраняется», — считает С.Данилов.

В свою очередь кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил, что видит маловероятным военное столкновение между Азербайджаном и Ираном.

«То, что напряжение в отношениях нагнетается, это факт. Внутренняя динамика, внешние стороны, часть из которых заинтересована в такой конфронтации – всё это присутствует, и идет нагнетание. Но с точки зрения реальности полномасштабного конфликта, мне кажется, это маловероятная история, потому что в ней никто объективно не заинтересован. Это станет серьезнейшей катастрофой для ее участников. Потому что с одной стороны, да, у Азербайджана есть успешный кейс Второй Карабахской войны, но там речь шла о маленькой Армении, армия которой совершенно не сравнима с тем, что есть у Ирана.

Поэтому для Азербайджана полноценный конфликт с Ираном максимально неинтересен и противоречит его долгосрочным планам. Ведь это отвлечет колоссальные ресурсы, приведет к значительным жертвам даже при поддержке союзников, и при этом Азербайджан фактически будет использован внешними игроками для того, чтобы создать проблемы Ирану. То есть, нужно понимать, что вокруг Ирана идет большая игра, и Азербайджан, в силу того, что он имеет тесные отношения с Турцией, союзнические отношения с тем же Израилем, конечно же, пытаются втянуть в это противостояние, что противоречит его стратегическим интересам», — рассказал Притчин.

По его мнению, у самого Ирана тоже нет стратегического интереса воевать с Азербайджаном, потому что, во-первых, в экономическом плане это разрушает возможности для нормального взаимодействия, можно ставить крест на проекте Север-Юг, который является стратегическим звеном взаимосвязи между Россией и Ираном. Во-вторых, это дополнительный очаг напряженности к тем, которые уже есть вокруг Ирана.

«Возможно, внутри Ирана есть силы, которые были бы заинтересованы в конфликте с Азербайджаном, но опять же стратегически для этой страны отношения с вашей страной должны быть ровными и добрососедскими.

Тот, кто организовал теракт против посольства, конечно же, хотел максимально дестабилизировать отношения Азербайджана и Ирана, и здесь особенно надо учитывать события, произошедшие после этого. Мне кажется очень значимым, что затем случились атаки на военные объекты Ирана. Можно, конечно, говорить о совпадении, но здесь налицо, что кто-то действительно пытается максимально ослабить Иран, при этом переложив ответственность на Азербайджан.

Что я имею в виду? Изначально теракт в посольстве должен был создать такое ощущение, что у Ирана с Азербайджаном действительно крайне напряженные отношения. И на следующий день происходят военные удары. И здесь, конечно же, для общественного сознания выдается такая картина, что вот Иран поступил в отношении Азербайджана так, потому что Баку каким-то образом причастен к этим ударам. То есть, увязка может быть вот такая. И она не в интересах ни Азербайджана, ни Ирана. Потому что понятно, что это Израиль в первую очередь, кто нанес удары. Но можно замести следы, представив дело таким образом, что это Иран с Азербайджаном поссорились. Поэтому здесь сейчас слишком много эмоций, слишком много накала. Но сторонам надо провести серьезнейшие консультации, максимально способствовать расследованию теракта, чтобы стало понятно, кто действительно причастен к этому страшному преступлению в отношении посольства АР, и что поводов для реального конфликта между соседними странами нет, потому что это противоречит их стратегическим интересам», — заключил эксперт.