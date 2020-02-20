Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за коронавируса

Иракские власти закрыли в четверг один из КПП на границе с Ираном после сообщений о нескольких случаях инфицирования коронавирусом в Исламской республике, министерство здравоохранения Ирака рекомендовало правительству закрыть въезд в страну всем прибывающим из Ирана, кроме дипломатов и иракских граждан.
Губернатор провинции Майсан на юго-востоке Ирака распорядился полностью закрыть пункт погранперехода аш-Шейб/Чазабе в рамках мер по борьбе с распространением вируса, а также выделить департаменту здравоохранения средства из бюджета для проведения необходимых профилактических мер, заявила пресс-служба главы провинции.
В свою очередь, министерство здравоохранения страны рекомендовало правительству закрыть въезд в Ирак для всех прибывающих из Ирана пассажиров, за исключением возвращающихся на родину иракских граждан и дипломатов, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства. Одновременно министерство предлагает запретить выезд в Иран для иракцев и ввести для всех въезжающих в страну из Ирана пассажиров 14-дневный карантин.
| 2020-02-20T20:39:19+00:00 20 февраля 2020, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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