Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за коронавируса

Иракские власти закрыли в четверг один из КПП на границе с Ираном после сообщений о нескольких случаях инфицирования коронавирусом в Исламской республике, министерство здравоохранения Ирака рекомендовало правительству закрыть въезд в страну всем прибывающим из Ирана, кроме дипломатов и иракских граждан.
Губернатор провинции Майсан на юго-востоке Ирака распорядился полностью закрыть пункт погранперехода аш-Шейб/Чазабе в рамках мер по борьбе с распространением вируса, а также выделить департаменту здравоохранения средства из бюджета для проведения необходимых профилактических мер, заявила пресс-служба главы провинции.
В свою очередь, министерство здравоохранения страны рекомендовало правительству закрыть въезд в Ирак для всех прибывающих из Ирана пассажиров, за исключением возвращающихся на родину иракских граждан и дипломатов, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства. Одновременно министерство предлагает запретить выезд в Иран для иракцев и ввести для всех въезжающих в страну из Ирана пассажиров 14-дневный карантин.