Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за коронавируса

В свою очередь, министерство здравоохранения страны рекомендовало правительству закрыть въезд в Ирак для всех прибывающих из Ирана пассажиров, за исключением возвращающихся на родину иракских граждан и дипломатов, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства. Одновременно министерство предлагает запретить выезд в Иран для иракцев и ввести для всех въезжающих в страну из Ирана пассажиров 14-дневный карантин.