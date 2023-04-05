Правительство Ирака и французская энергетическая компания TotalEnergies пришли к соглашению касательно условий реализации в арабской республике крупного нефтегазового проекта, стоимость которого оценивается в 27 млрд долларов.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщается на сайте компании.

«Подтверждая все условия контракта на разработку и добычу, подписанного в 2021 году, TotalEnergies и правительство Ирака в ходе состоявшихся в последние месяцы консультаций, в том числе четырех между премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и председателем, генеральным директором [TotalEnergies] Патриком Пуянне, совместно определили условия и взаимные гарантии для продвижения Проекта комплексного развития газовой промышленности», — следует из заявления компании. Стороны договорились, что доля иракской госкомпании Basrah Oil в консорциуме составит 30%, TotalEnergy будет владеть 45% акций. Кроме того, по согласованию с Багдадом TotalEnergy предложила компании QatarEnergy приобрести 25% акций проекта.

В сентябре 2021 года TotalEnergies и правительство Ирака подписали серию соглашений, охватывающих несколько проектов в регионе Басра. Договоренности включают строительство установок по переработке газа, новой сети сбора газа, оптимизацию добычи нефти и газа на месторождении Ратави, а также строительство установки по очистке. По информации его источников, договоренностей удалось достичь после того, как Багдад согласился уменьшить свою долю в консорциуме с 40% до 30%.