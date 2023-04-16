Владельцам смартфонов iPhone на мобильной операционной системе iOS 11 стоит ожидать скорого отключения всех важных функций и «превращения гаджета в кирпич». Об этом агентству «Прайм» заявил глава информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Речь идет о крайне старых телефонах, которые уже и так не получали долгое время обновления. Это iPhone 4, 4s, 5 и все модели, выпущенные ранее», — отметил эксперт.

По словам специалиста, в результате перестанут работать все функции, которые связывают смартфон с сервисами Apple, в том числе магазин приложений AppStore, облачные сервисы iCloud, голосовой помощник Siri и так далее.

Кузьменко признал, что строит свой комментарий на основании утечки от неизвестного инсайдера. Согласно информации источника, отключение сервисов запланировано на май этого года.

«Перепрошить устаревшие смартфоны не выйдет, так как операционная система строго привязана к модели и железу, и новую версию никак не поставить на старое железо», — пояснил эксперт Роскачества.