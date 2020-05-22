Иордания пересмотрит отношения с Израилем в случае аннексии долины Иордана

Присоединение к Израилю части Иорданской долины повлечет за собой ответные шаги со стороны Иордании. Об этом заявил в четверг в интервью агентству Petra премьер-министр королевства Омар Раззаз.

«Такой шаг является неприемлемым для нас и вынудит пересмотреть весь комплекс отношений с Израилем», — предупредил глава иорданского правительства. При этом он подчеркнул, что «не собирается забегать вперед и опережать ход событий».

Раззаз осудил стремление Израиля воспользоваться ситуацией, когда все усилия других государств брошены на борьбу с пандемией коронавируса, для «навязывания односторонних решений». «Мы надеемся на выработку консолидированной арабской позиции по этому вопросу и реакцию ООН, которая несет ответственность за поддержание мира на Ближнем Востоке», — подчеркнул премьер.

15 мая король Иордании Абдалла II в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel предупредил, что аннексия западной части Иорданской долины будет иметь опасные последствия и приведет к столкновению между Израилем и Иорданией. «Я не хочу выдвигать угроз и усиливать разногласий, но мы изучаем все варианты [ответа]», — отметил король. Он подчеркнул, что крах Палестинской национальной администрации в Рамалле «приведет к анархии и росту экстремизма по всему региону».(ТАСС)