В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна праздник – первая премьера со дня начала пандемии.

Зрителям представили долгожданный спектакль «Сталин» по пьесе народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева.

Как сообщает #, среди гостей были министр культуры Анар Керимов, заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев, президент Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского университета языков, народный писатель Кямал Абдулла, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева и др. В ложе для почетных гостей расположился автор пьесы Эльчин с членами семьи.

Режиссером спектакля стал Кирилл Заборихин (Россия). Также над постановкой работали художник-постановщик Татьяна Мельникова и композитор Андрей Шошкин. Спектакль поставлен в рамках государственного заказа министерства культуры Азербайджана.

Роли в спектакле исполнили молодые артисты Русского драмтеатра, среди которых – Олег Амирбеков, Заур Терегулов, Мария Дубовицкая, Джохар Абдуллаев, Мурад Исмайлов, Марина Литвиненко и др.

Главную роль — Сталина примерил на себя актер Ягуб Зейналов. Сталина в молодые годы исполнил Мурад Исмайлов.

Действие спектакля разворачивается в начале 1950-х годов в Баку и на побережье Каспия, в Москве — в Кремле, в конспиративной квартире и в подвале Лубянки.

Сюжет этой интригующей истории полон неожиданных поворотов, интриг, заговоров, детективных инсинуаций, непредвиденных поражений заговорщиков и ностальгии по любви.

В спектакле имена соратников Сталина — членов Политбюро не называются автором, а сами герои, согласно режиссерской задумке, предстают перед зрителями в масках. Однако в образах кураторов партии, министерств, органов безопасности отчетливо угадываются Берия (Олег Амирбеков), Микоян (Заур Терегулов), Маленков (Заур Искендеров) и Буденный (Рустам Керимов).

Отдельного внимания заслуживает музыкальное оформление спектакля, передающее атмосферу того времени, а также образы советской эпохи – скульптуры «Девушка с веслом», «Рабочий», «Пионеры», «Колхозница» и др.

«Большую часть жизни я прожил в Советском Союзе. Советский Союз был уникальной страной со всеми плюсами и минусами. Его создание и последовавший затем его бесславный развал были закономерными историческими процессами. Меня очень заинтересовало, в каком государстве я в то время жил, что это была за страна? Под чьим руководством мы жили? Среди прочитанных мною по этой теме книг довольно мало художественных произведений. В основном это мемуары, записи и воспоминания руководителей тех времен – Ленина, Сталина, Троцкого, Ягоды, Ежова, Берии, Хрущева, Багирова, Жданова и других, стенограммы собраний политбюро, записи иностранных советологов, документы о репрессиях и др. Таким образом, ознакомившись с этими источниками, я неожиданно для себя написал пьесу о Сталине», — рассказал Эльчин журналистам.

Спектакль был принят публикой с восторгом. В финале зрители долго не отпускали актеров, стоя аплодируя актерам и создателям постановки.