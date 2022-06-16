Началась поездка группы известных путешественников из зарубежных стран на освобожденные от оккупации азербайджанские земли.

Как передает АПА, в поездке принимают участие 10 известных путешественников из 24 стран — Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции. Сегодня после посещения Азыхской пещеры делегация посетит город Шуша.

Во второй половине дня гости ознакомятся с руинами в городе Агдам и работами по реконструкции, проводимыми Азербайджаном. 17-го числа запланирована поездка путешественников в Кяльбаджарский и Лачинский районы.