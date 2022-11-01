Я прекрасно помню рекламный ролик Stimorol из 90-х , в финале которого была фраза : «Иногда лучше жевать, чем говорить!» Вспомнить этот рекламный слоган не мешало бы Чрезвычайному и полномочному послу России в Армении Сергею Копыркину. Да, он и ранее выступал с откровенно провокационными заявлениями, но на сей раз Копыркин умудрился переплюнуть самого себя.

«Вопрос статуса Нагорного Карабаха – это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будут сформированы условия для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса»,- заявил он в беседе с армянскими журналистами. Сказать, что это поразительно неуместное вообще, а тем паче для посла РФ заявление, значит ничего не сказать.

Ведь, есть же у всех возможность ознакомиться с текстом заявления руководителей Азербайджана, России и Армении по итогам встречи в Сочи. Важным пунктом в нем является то, что там прописан вопрос взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Тут уместно напомнить, что совсем недавно, а именно по итогам состоявшейся в Праге четырехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, при участии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля также было заявлено, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года (об образовании СНГ), посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Так что, РА официально и во второй уже раз отказалась от территориальных претензий к Азербайджану. И посол Копыркин не может этого не знать или не понимать. Он не может не быть в курсе того, что в тексте сочинского заявления упоминание о Карабахе полностью отсутствует. Более того, даже в той части, которая касается миссии российских миротворцев, Карабах даже географически не упоминается. Вместо этого используется формулировка «в месте его (миссии) дислокации».

Собственно, президент Азербайджана Ильхам Алиев , в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, произнес фразу, которую доселе не раз озвучивал ранее: «Карабахский конфликт — это история, он был решен 2 года назад, и обсуждать здесь практически нечего!». И посол РФ в РА не может не знать и про эту позицию главы нашего государства, на которую глава российского государства никак не возразил.

Но он совершил очередную словесную провокацию. По- хорошему, его слова оперативно должен был бы дезавуировать посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников. Но он сидит и помалкивает, словно в рот воды набрал. И отношение к нему и к РФ от такой позы только ухудшается. Впрочем, куда уже хуже, учитывая последние события?!

В нашей стране же пока не отключена трансляция российских федеральных телеканалов. Соответственно, граждане Азербайджана видят истеричную, аморальную, анти-азербайджанскую кампанию на российских телеканалах. На манеже -все те же. И Марго Симоньян с мужем Тиграном Кеосаяном, и Роман Бабаян, и Константин Затулин, и Вячеслав Никонов, и Андраник Мигранян и прочие рупоры глупости и кровопролитий.

В Азербайджане все это услышали и сделали выводы. Они просты и очевидны- Россия не желала никогда, не желает и сейчас справедливого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Ей важно было держать его в «замороженном» состоянии, оказывая давление и на Баку, и на Ереван. О том же громко прокричал и митинг в Ханкенди, аккурат накануне сочинской встречи руководителей Азербайджана, России и Армении.

Тут уместно напомнить информацию, которую распространил epress.am. Согласно ей, инициатором воскресного митинга в Ханкенди стал непосредственно командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе Андрей Волков. По словам которого, как сообщают армянские СМИ, если Армения откажется от российского варианта урегулирования конфликта, то российская миссия покинет Карабах.

А о чем кричали участники митинга в Ханкенди? О том, что не допустят принятия решения, при котором Карабах был бы в составе Азербайджане. Плюс, вопрос «статуса» для карабахских армян также громко обсуждался на том самом митинге. И посол Копыркин, коснувшись именно этой темы, по сути продемонстрировал и без того за версту видимые «уши Кремля» в провокации в Ханкенди.

Пазлы сложились. Всем в нашей стране в очередной раз были продемонстрированы цели РФ. Но сам текст сочинской встречи доказывает, что ничего у РФ уже не получится, в плане реализации своих провокационных планов. Нет там ничего, о чем мечтали бы в Ереване и Москве. А все потому, что Россия уже однажды потерпела поражение в плане реализации своих планов в нашем регионе.

Азербайджанская армия ведь не только армянских оккупантов в пух и прах разнесла. Мы же помним Парад Победы на Азадлыг мейданы, где была показана вся вражеская трофейная техника. Она российская. И Парке военных трофеев в Баку тоже представлено исключительно российское оружие, включая сбитый над Баку «Искандер». Так что помогала РФ Армении, в ходе 44-дневной войны, как могла. Но цели своей ей достичь не удалось.

А сейчас, весь мир наблюдает за тем, как испарился миф про «вторую армию мира». Ей наносит поражение ВСУ. Уже свыше 72.000 российских оккупантов уничтожено в Украине. Идет освобождение территорий Украины. Возврат под контроль Украины города Херсон неизбежен. Вопрос только в сроках достижения этой цели. И никакая новая «частичная мобилизация», которая привела к бегству из РФ огромного числа ее граждан, оккупантам уже не поможет.

Не поможет РФ и откровенно террористические методы ведения войны, включающие в себя обстрелы мирных украинских городов и объектов инфраструктуры. Говорю это как человек, который проживает в Украине, над крышей дома которого пролетали иранские беспилотники, купленные РФ. Кстати, немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, который получила Украина, во время массированного ракетного удара РФ отработал со 100% результатом. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Да, такого рода обстрелы со стороны РФ будут и далее. Но это не сломит украинцев, не предотвратит поражение российской оккупационной армии. Возврат под контроль Украины Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей- неизбежен. А дальше будет и возврат Крыма. Это то, что ВСУ не будут оставлять будущим поколениям. Как не оставила будущим поколениям возвращение азербайджанских земель и наша армия. А вот что будут говорить Копыркин и ему подобные, когда произойдет деоккупация украинских земель? Не знаю. Впрочем, это даже и неважно. Ведь уже сейчас всем понятно, что такого рода российским дипломатам лучше жевать, чем говорить.