Инфляция в Аргентине может составить 76% по итогам 2022 года.

Как передает ТАСС, такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные Центробанком республики.

«В конце июня 2022 года эксперты по рыночной аналитике прогнозировали, что инфляция в текущем году достигнет 76%», — говорится в докладе ЦБ, опубликованном в пятницу.

При заключении соглашения об урегулировании задолженности перед Международным валютным фондом, которое было подписано в марте этого года, правительство Аргентины прогнозировало рост цен в 2022 году в диапазоне от 38% до 48%.