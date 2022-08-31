Важным шагом в противоборстве с растущими ценами на продовольствие и лекарства специалисты считают ослабление фискальной удавки, а главное – снижение или же полный отказ от НДС.

НДС –косвенный налог на добавленную стоимость, повышающий конечную стоимость товара или услуги. Ведь продавец включает его в цену и предъявляет таким образом к оплате покупателю. О том, что отказ от этого налога или, как минимум, его ограничение поможет удержать цены, отечественные аналитики говорят не первый год. А растущие цены возвращают к проблеме снова и снова.

«Прошло почти два месяца с тех пор, как нами было предложено понизить НДС на продукты питания и лекарства с 18% до 2%, — комментирует ситуацию исполнительный секретарь движения ReAl , экономист Натиг Джафарли. – Однако никакого ответа на эту инициативу от правительства не последовало. А ведь предложение наше простое и действенное.

На сегодняшний день около 80% населения покупают продукты питания в сетевых магазинах, они же являются плательщиками НДС. Получается, покупатель вынужден платить, скажем, 118 манатов за покупку продуктов на 100 манатов. А ведь было бы куда лучше, если бы, уплачивая те же 100 манатов, люди платили не 18, а 2 маната этого налога, экономя 16 манатов, которые можно потратить на другие нужды».

По словам экономиста, в этом и заключалось не нашедшее ответа у борцов с инфляцией предложение.

«А ведь правительство называет инфляцию и рост потребительских цен первостепенной проблемой. Нам говорят о шагах и мерах, призванных удержать растущие ценники. А ведь снижение НДС с 18% до 2% на продукты и лекарств эффективнее любой другой социальной поддержки», — сетует Джафарли.

Между тем растущие день ото дня цены на продовольствие продолжают потрошить карманы населения. Центробанк Азербайджана ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 12,5-12,8 процента в этом году. По официальной статистике, цены на нашем потребительском рынке только за семь месяцев выросли на 13%. По продуктам питания, напиткам и табачным товарам фиксируется 18,7-процентная инфляция. С этими данными готовы поспорить независимые аналитики, подсчитавшие, что инфляция на местном потребительском рынке составила в среднем 35–40 процентов.

«Перед лицом такого подорожания не устоят ни социальные пособия, ни пенсии, ни зарплаты, — говорит экономист Неймат Алиев. – Особенно сильным ростом цен запомнился июль этого года. Только подумайте, что томаты, стоившие в среднем 78 гяпиков за килограмм, в этом июле поднялись до полутора и даже двух манатов. Лук в прошлом месяце подорожал более чем на 81% — с 53 копеек до 96 гяпиков. Килограмм картофеля – второго хлеба в июле прошлого года покупали за 70 гяпиков, а в июле этого цены выросли на 48% — до 1 маната. Цена на баклажаны подскочила более чем на 82%, стручковую фасоль — 54%. В среднем овощи подорожали в прошлом месяце на 62%, фрукты на 24%».

Вслед за резким ценовым взлетом на овощи и фрукты в начале августа наступил спад. Цены понизились местами вдвое – втрое. Но это не отменяет недавнего подорожания и возможного повторения ценовой ситуации этого лета. Дорожают и другие продукты, свидетельствует аналитик:

«Стоимость хлеба выросла почти на 38%, гречки – на 37%, на подсолнечное масло — 32%, сахарный песок подорожал на 25%. Уровень подорожания первостепенных продуктов питания весьма напрягает. Что до других товаров, за год канцтовары подорожали на 43%, мобильные телефоны — на 29%, ноутбуки — 41%, почтовые услуги — 58%. Впечатляют на этом фоне заработные платы, пенсии и социальные пособия. Их прирост даже близко не стоит к темпам повышения цен. И это притом, что на подорожании экспортируемых нефти и газа государство заработало 26 млрд манатов за последние полтора года».

Для нейтрализации негативных последствий подорожания экономист предлагает открыть сухопутные границы и снять ограничения с торговли, ликвидировав таким образом механизмы искусственного повышения цен.

Ранее доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов также предложил https://zerkalo.az/globalnyj-tsenovoj-spad-ne-oshhushhaetsya-v-azerbajdzhane-glavnaya-prichina-monopolii/ открыть сухопутные границы, увеличить лимиты на ввоз продовольствия для граждан в десять раз, а лучше вовсе убрать ограничения на ближайшие три года. Срочно и безоговорочно ликвидировать ограничения, содействующие монополизации рынка, и насытить его продукцией для стабилизации цен.