Инфекционист назвал причины повторного заражения коронавирусом

Заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными, а также если иммунитет ослаблен из-за приема каких-либо препаратов.

Oб этом заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа», — сказал Тимаков.

Он уточнил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заболевание, вызванное одним возбудителем.

Кроме того, по словам инфекциониста, заразиться коронавирусом повторно можно при высокой вирусной нагрузке — если человек постоянно контактирует с больными людьми в силу профессии или определенных обстоятельств.

Повторное заражение также возможно, если иммунный ответ после болезни не сформировался полноценно или если иммунитет снижается из-за приема определенных препаратов, пояснил Тимаков.