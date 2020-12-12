Индонезия предлагает Илону Маску построить площадку для запуска ракет

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил американской компании SpaceX построить на территории страны стартовую площадку для запуска ракет. Такую возможность глава государства обсудил с руководителем компании Илоном Маском во время телефонного разговора. Как передает ТАСС, об этом сообщает в субботу агентство Bloomberg.

«Президент пригласил SpaceX возвести площадку, Маск отметил, что в январе будущего года эксперты прибудут в Джакарту для обсуждения всех деталей», — говорится в заявлении офиса министра-координатора по морским делам и инвестициям.

Ранее власти Индонезии объявляли о планах построить собственный космодром на острове Биак в провинции Папуа. С географической точки зрения это место считается одним из лучших для запуска тяжелых ракет.