Индонезия готова организовать встречу президента России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского на полях саммита G20 в ноябре. Об этом заявил посол азиатской страны в Москве Хосе Таварес, передает РИА «Новости».

«Это было бы отлично — площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе. (…) Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это прекрасная возможность», — сказал Таварес.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет 15-16 ноября на Бали. Известно, что на мероприятии может присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский, который был приглашен Индонезией на форум в качестве гостя.